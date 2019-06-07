Десять детей вернутся из Грузии на президентском самолёте по просьбе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуть на родину десятерых детей, чью мать задержали в Грузии по подозрению в торговле ими. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы государства.
Как уточняется, для перевозки детей президент выделил свой самолёт.
Сопровождать маленьких пассажиров будет уполномоченный главы государства по правам ребёнка Николай Кулеба.
Напомним, ранее в аэропорту Тбилиси по подозрению в торговле детьми задержали гражданку Украины. При этом у детей были обнаружены признаки кишечного отравления.
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