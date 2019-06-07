СК: Похищенного саратовского бизнесмена нашли живым в Подмосковье

Следствие отмечает, что от директора предприятия злоумышленники требовали выкуп в размере 7 млн рублей за его освобождение.

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым саратовского бизнесмена, которого похитил и пытал его знакомый вместе с сообщниками. Об этом пишет СУ СК по Саратовской области.

— В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий... потерпевший был обнаружен в Московской области живым, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 31-летний директор саратовской фирмы обратился к знакомому с просьбой помочь ему решить проблемы с законом. После этого злоумышленник заманил бизнесмена в заранее арендованный дом, где вместе с сообщниками применял к нему насилие, требуя денежные средства в размере 7 млн рублей. Директор саратовского предприятия заявил, что не обладает такой суммой, однако его жена может выплатить им часть денег.

После того как похитители прибыли за деньгами к жене бизнесмена, их арестовали сотрудники полиции.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы по статьям за похищение человека, осуществлённое группой лиц, и за вымогательство с применением насилия.