В США арестовали мужчину, который хотел обезглавить сенаторов

В США арестовали мужчину, предположительно, совершившего около 2000 звонков в конгресс, часть из которых содержали угрозы жестокой расправы над сенаторами, пишет газета Salt Lake Tribune.

Как уточняется, 54-летний Скотт Брайан Хейвен начал названивать в конгресс в 2018 году. В числе первых угроз были обещания обезглавить двух сенаторов. При этом в первый день от задержанного поступило порядка 32 таких звонков.

За продолжительный период мужчина успел пригрозить пятерым конгрессменам, пятерым сенаторам и даже экс-госсекретарю Джону Керри.

Суд штата Юта признал Хейвена опасным для общества и в связи с этим на время рассмотрения дела он будет находиться под арестом. К настоящему моменту ему грозит около пяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов за вред здоровью.