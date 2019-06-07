Во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами

У берегов острова Русский во Владивостоке затонул катер, на борту которого находилось четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Отмечается, что сообщение о ЧП поступило около 15:40 по московскому времени 6 июня. Спасателям удалось вытащить из воды троих пассажиров, поиски ещё одного пострадавшего продолжаются.

Всем спасённым гражданам не потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ЧП выясняются.