В Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

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Фото © Twitter / Embajada de Venezuela en Perú

Большое количество мигрантов из Венесуэлы вынудило власти Перу ввести визовый режим с Боливарианской Республикой. Соответствующее заявление сделал перуанский лидер Мартин Вискарра.

Мы хотим безопасную и упорядоченную миграцию. Такой она может быть только при лучшем контроле въезда венесуэльских граждан. Поэтому с 15 июня в страну смогут въехать только венесуэльцы с паспортом и соответствующей визой, — цитирует политика газета El Comercio.

Как уточняется, по новым правилам желающим поехать в Перу придётся обзавестись гуманитарной визой в одном из консульств.

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