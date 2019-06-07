В Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

Большое количество мигрантов из Венесуэлы вынудило власти Перу ввести визовый режим с Боливарианской Республикой. Соответствующее заявление сделал перуанский лидер Мартин Вискарра.

— Мы хотим безопасную и упорядоченную миграцию. Такой она может быть только при лучшем контроле въезда венесуэльских граждан. Поэтому с 15 июня в страну смогут въехать только венесуэльцы с паспортом и соответствующей визой, — цитирует политика газета El Comercio.

Как уточняется, по новым правилам желающим поехать в Перу придётся обзавестись гуманитарной визой в одном из консульств.