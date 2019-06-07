Умер американский музыкант Доктор Джон

Певец и композитор Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный под псевдонимом Доктор Джон, умер в возрасте 77 лет в результате сердечного приступа. Об этом сообщается на его странице в "Фейсбуке".

— 6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан, — говорится в соцсети.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества за сочувствие и попросила уважать её право на неприкосновенность частной жизни.

Доктор Джон известен своим разнородным подходом к музыкальному творчеству. Основные составляющие его музыки — смесь новоорлеанского блюза с психоделическим роком, а также своеобразный рокочущий вокал и яркие карнавальные выступления.