Мать Богданы Осиповой: В тюрьме США здоровью моей дочери нанесли ужасный вред

По её словам, россиянка подвергалась медикаментозному воздействию, которое сделало её недееспособной.

Здоровью Богданы Осиповой нанесли огромный вред в тюрьме США. Об этом РИА "Новости" заявила мать обвиняемой в похищении собственных детей россиянки Юлиана Филипюк.

— Мало того что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред её здоровью, — рассказала мать заключённой.

Согласно её словам, дочь подвергалась воздействию медикаментозных препаратов, которые сделали Осипову недееспособной, после чего осуждённую лечили восемь месяцев. Филипюк замечает, что у дочери до сих пор потеря памяти.

Сама Осипова говорила во время суда, что она чуть не погибла в заключении, однако прокурор лишь высмеял её.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа — американца о том, где будут жить их дети, длится уже более четырёх лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, ей грозит в общей сложности до 83 лет тюрьмы. Окружной суд Штатов признал россиянку виновной, назначив ей наказание в виде 7 лет лишения свободы и штраф — более $18 тысяч. Адвокат Осиповой намерен подать апелляцию на приговор судебного органа.