СМИ: Боевики атаковали позиции армии Сирии на севере Хамы

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Фото © Flickr / Brian Harrington Spier

Сирийская армия отражает наступление отрядов боевиков, которые атакуют позиции на севере провинции Хама. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

Террористические группировки осуществили нападение на ряд позиций армии САР на линии соприкосновения на севере провинции Хама, армия вступила в столкновения с атакующими боевиками, — говорится в сообщении.

Нападению боевиков предшествовала атака с беспилотника. Кроме того, террористы обстреляли из ракетных установок залпового огня (РСЗО) несколько городов. В одном из них был нанесён серьёзный ущерб местной больнице.

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