СМИ: Боевики атаковали позиции армии Сирии на севере Хамы

Сирийская армия отражает наступление отрядов боевиков, которые атакуют позиции на севере провинции Хама. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

— Террористические группировки осуществили нападение на ряд позиций армии САР на линии соприкосновения на севере провинции Хама, армия вступила в столкновения с атакующими боевиками, — говорится в сообщении.

Нападению боевиков предшествовала атака с беспилотника. Кроме того, террористы обстреляли из ракетных установок залпового огня (РСЗО) несколько городов. В одном из них был нанесён серьёзный ущерб местной больнице.