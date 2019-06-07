Саакашвили отказался стать лидером партии Кличко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался возглавить партию Виталия Кличко "Удар" на ближайших парламентских выборах. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Причины такого решения источник не сообщил.
На данную новость уже успел отреагировать и сам Кличко, который написал в своём "Фейсбуке", что данная ситуация оставляет его без эмоций.
— Я свой жест сделал, — написал Кличко.
Ранее Виталий Кличко предложил экс-лидеру Грузии пост председателя партии "Удар", лидером которой является.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени