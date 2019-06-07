В Пензенской области хирург, виновный в гибели пациента, пойдёт под суд

Хирург из Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в преступной небрежности, которая привела к смерти пациента. Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно данным следствия, врач неверно выбрал тактику проведения операции на двенадцатиперстной кишке, а впоследствии своевременно не инициировал повторное проведение операции. Пациент скончался в результате прогрессирующего перитонита, развития полиорганной недостаточности, отёка лёгких и головного мозга.

В СК отметили, что в результате проведённых экспертиз установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медицинским работником и наступившей смертью пациента, вследствие чего прокуратура утвердила обвинение, согласно которому хирургу грозит до трёх лет лишения свободы.

— Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Зареченский городской суд Пензенской области, — говорится в сообщении.