Мексика отправит 6 тысяч бойцов Нацгвардии на границу с Гватемалой

Мексиканские власти готовы отправить контингент бойцов Национальной гвардии на границу с Гватемалой для усиления мер контроля. Об этом заявил глава МИД страны Марсело Эбрард, сообщает El Universal.

Министр подчеркнул, что Национальная гвардия страны также должна отвечать за положение дел в различных регионах, в том числе и на южной границе.

— Мы объяснили им (властям США. — Прим. Лайфа), что там будет развёрнут контингент численностью 6 тыс. человек, — заявил Эбрард.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые в Штаты товары из Мексики из-за миграционного кризиса между государствами. При этом, по словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, переговоры по вопросу миграционного кризиса пока не принесли плоды, но в них у латиноамериканской стороны есть первые небольшие успехи.