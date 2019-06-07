Стало известно, где россияне планируют провести отдых

Исследование показало, что всего 10% россиян собираются провести летний отпуск за рубежом.

Опрос показал, что половина россиян в этом году планируют взять отпуск летом и провести его на даче либо в гостях у родных и друзей. Данные исследовательского холдинга "Ромир" оказались в распоряжении РИА "Новости".

Как уточняется, опрос холдинга провели в мае 2019 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

— Среди тех, кто собирается уйти в отпуск этим летом, более четверти (28%) планируют отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. Подобный вид отдыха оказался наиболее популярен среди россиян в возрасте 45–59 лет (38%). В 2018 году доля подобных ответов была даже немного выше и составляла 31%, — говорится в сообщении.

По данным опроса, 22% заявили, что не планируют никуда уезжать во время отпуска, ещё 13% решили отдохнуть на одном из российских курортов. О намерении уехать за границу сообщили всего 10% респондентов, ещё столько же собираются путешествовать по стране.

Рассуждая о допустимых тратах на отдых, 33% назвали 40–60 тысяч (на одного человека), 30% рассчитывают на 20–40 тысяч рублей, 15% заявили о готовности расстаться с 60–80 тысячами рублей, а ещё 10% надеются уложиться в 10–20 тысяч рублей.

Как уточняется, опрос холдинга провели в мае 2019 года. В исследовании приняло участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

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