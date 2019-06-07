СМИ: США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

При этом решение может быть изменено, если Анкара официально откажется от покупки российских систем С-400.

Власти США приняли решение прекратить приём лётчиков из Турции для их обучения пилотированию на бомбардировщиках F-35. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters.

Поводом для этого послужило решение Анкары о покупке российских ракетных систем С-400, против которого выступают Штаты. В случае отказа Анкары от данного решения Вашингтон может пересмотреть свои планы.

По данным агентства, никаких формальных решений о прекращении обучения пока не было принято, однако это может быть сделано в ближайшее время.

Напомним, Турция договорилась о закупке российских С-400. В то же время страна находится в сделке по программе F-35, но, по мнению Вашингтона, использование вооружения США и России якобы технически невозможно.