Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.

The first substantive US extradition hearing, previously planned for 12 June has now been moved to 14 June. The hearing will be in Belmarsh Magistrates’ Court. — WikiLeaks (@wikileaks) 7 июня 2019 г.

— Первые слушания по делу экстрадиции в США, запланированные на 12 июня, перенесены на 14 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пройдут они в мировом суде Белмарша.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.