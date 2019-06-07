Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня

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Джулиан Ассанж. Фото © Victoria Jones / PA

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.

Первые слушания по делу экстрадиции в США, запланированные на 12 июня, перенесены на 14 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пройдут они в мировом суде Белмарша.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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