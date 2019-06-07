Дерматолог рассказала о лучших способах защиты кожи и ухода за ней в жару

Специалист объясняет особенности применения пилинга, ферментативных гелей и скрабов.

Находиться под воздействием прямых солнечных лучей не более четырёх часов, ухаживать за своей кожей и не забывать про защитные кремы в связи с наступившей жарой советует врач-дерматовенеролог Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова, слова которой приводит РИА "Новости".

— Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений, — рассказывает она.

Согласно её словам, первый этап вечернего ухода за кожей — очищение загрязнения. Если использовался солнцезащитный крем, лицо лучше очищать гидрофильным маслом, гелем или пенкой, советует врач.

Следующий этап — применение тоников, которые нормализуют pH нашей кожи и улучшат дальнейший уход за ней. Последний этап — применение крема в зависимости от типа кожи.

Врач-дерматолог отмечает, что многие используют различные скрабы и прибегают к пилингу, чтобы очистить кожу от чёрных точек и закупорившихся пор. Это придаёт внешнему слою эпидермиса гладкость и ровный тон, однако в случае отшелушивания ороговевших клеток стоит соблюдать меру, поскольку те выполняют защитную функцию. Особенно утверждение касается скрабов, в состав которых входят минералы и молотые косточки, которые могут травмировать кожу, что может привести к ещё большему шелушению и усиленной работе сальных желез.

Для очищения кожи лучше использовать ферментативные гели и пилинги, утверждает Расулова, поскольку подобные средства растворяют роговой слой, не повреждая кожу. Однако, предупреждает дерматолог, если лицо обгорело на солнце, то скрабы и пилинги абсолютно противопоказаны.

— Ферментативные гели можно использовать ежедневно. Пилинги рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц, — добавила эксперт.

Раньше специалисты заявляли, что применение пилинга приводит к увеличению риска пигментации. Однако на сегодняшний день, поясняет Расулова, есть несколько пилингов, не только улучшающих вид кожи, но и защищающих её от фотостарения.

К подобным средствам относится миндальный пилинг (для чувствительной кожи), молочный (для кожи с первыми признаками старения) и энзимный (для всех типов внешнего слоя эпидермиса).

Врач-дерматолог напомнила, что после каждого очищения кожи необходимо пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать обгорания.

По поводу отдыха на территории с повышенным риском получения солнечного ожога специалисты советуют бывать на солнце не более четырёх часов и использовать кремы для защиты от ультрафиолетовых лучей, напоминая, что их необходимо обновлять каждый час и после каждого купания.