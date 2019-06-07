В Киеве рассказали о полной зависимости Украины от России

В Незалежной также отмечают, что не способны самостоятельно улучшить свою энергетическую безопасность.

Украина полностью зависима от торговых связей с Россией и в данный момент не может от них отказаться. Об этом в эфире NewsOne заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

— Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у РФ напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства, — заявил Спивак.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент Незалежная не способна самостоятельно улучшить свою энергетическую безопасность, а российские компании, которые владеют некоторыми облэнерго, могут в один момент устроить "катастрофу" в стране.

— Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства, — добавил Спивак.