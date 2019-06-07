Трамп заявил, что между Россией и США могут быть хорошие отношения

Отношения России и США были изрядно испорчены расследованием спецпрокурора Мюллера, однако они могут быть улучшены в дальнейшем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

— Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией, — заявил американский лидер.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями Демократической партии. Российский лидер Владимир Путин назвал документ объективным, отметив, что доклад подтвердил отсутствие сговора между Москвой и американской администрацией.