Фирташа могут экстрадировать в США из Австрии в июле

Власти Австрии могут экстрадировать украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США уже в начале июля. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на его адвоката Дэна Уэбба.

На протяжении пяти лет власти США хотят арестовать предпринимателя по обвинению во взятке. За это время Фирташ успел несколько раз побывать под арестом и выйти из-под него

Напомним, что история берёт своё начало 12 марта 2014 года, когда Фирташа арестовали в Вене, а потом отпустили под подписку о невыезде под залог в 125 миллионов евро. Лайф также писал об отношениях бизнесмена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, который поспособствовал решениям об экстрадиции бизнесмена.

На территории Соединённых Штатов предпринимателя обвиняют во взятке с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.