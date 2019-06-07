СМИ: Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

В связи с этим есть основания полагать, что власти радикально отреагируют на нецелесообразность владения авианосцем.

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy может быть запрещён Конгрессом, так как он не пригоден для размещения истребителей F-35С. Об этом сообщает портал The Drive.

Как уточняется, взлетать и приземляться на палубу истребителям мешает несовместимость с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS и аэрофинишера AAG.

В связи с этим есть основания полагать, что власти радикально отреагируют на нецелесообразность владения авианосцем, с которого могут взлететь лишь определённые модели самолётов.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Патрик Шэнахан заявил о том, что эксплуатационные расходы на истребители всех типов, включая F-35A (версию в обычном исполнении для ВВС), слишком большие и "выходят за рамки" предусмотренных Пентагоном средств.