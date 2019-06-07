Российское генконсульство считает несправедливым приговор Богдане Осиповой

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне в своём твиттере назвало приговор россиянке Богдане Осиповой, которую осудили на семь лет, несправедливым.

Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра. — Russia in Houston (@RusCons_TX) 7 июня 2019 г.

— Сегодня в г. Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Её приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра, — говорится в сообщении.

Данный случай дипломаты назвали очередным проявлением грубого нарушения прав российских граждан властями США.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа — американца о том, где будут жить их дети, длится уже более четырёх лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, ей грозит в общей сложности до 83 лет тюрьмы. Окружной суд Штатов признал россиянку виновной, назначив ей наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф — более $18 тысяч. Адвокат Осиповой намерен подать апелляцию на приговор судебного органа.