В Австралии полицейские изъяли партию наркотиков стоимостью около $850 млн

Правоохранителям удалось обнаружить 1,6 т метамфетамина и 37 кг героина. Находка стала крупнейшей в истории страны.

Австралийские полицейские изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков в порту Мельбурна. Их общая стоимость составила $848,4 млн. Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

— В ходе совместной операции австралийской погранслужбы и ФПА была обнаружена и изъята крупнейшая в истории страны партия наркотиков. Вакуумные пакеты с наркотическими веществами были спрятаны в стереодинамиках, прибывших (в Мельбурн) из Таиланда, — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обнаружить 1,6 т метамфетамина и 37 кг героина. При этом обнаружить и арестовать владельца запрещённого груза пока что не удалось.