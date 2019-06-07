Эстонские сапёры обнаружили в снаряде клад времён Российской империи

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Фото © VK / Эстония, которую мы заслужили

В Эстонии сапёры обнаружили клад в снаряде, найденном в Пярнуском уезде.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/estoniakmz" target="_blank"><ins>Эстония, которую мы заслужили</ins></a></p>

По предварительным данным, в ходе утилизации снаряда оказалось, что внутри вместо взрывчатки спрятаны купюры на общую сумму около 5100 рублей.

Как уточняется, деньги были выпущены в период с 1898 по 1910 год.

Банкноты были в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела,—цитирует ERR главного сапёра Олега Шапкина.

Глава департамента охраны памятников старины в сфере археологии Улла Кадакас понадеялась, что историю необычной находки удастся установить силами местных жителей и музеев региона.

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