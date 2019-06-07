Эстонские сапёры обнаружили в снаряде клад времён Российской империи

В Эстонии сапёры обнаружили клад в снаряде, найденном в Пярнуском уезде.

По предварительным данным, в ходе утилизации снаряда оказалось, что внутри вместо взрывчатки спрятаны купюры на общую сумму около 5100 рублей.

Как уточняется, деньги были выпущены в период с 1898 по 1910 год.

— Банкноты были в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела,—цитирует ERR главного сапёра Олега Шапкина.

Глава департамента охраны памятников старины в сфере археологии Улла Кадакас понадеялась, что историю необычной находки удастся установить силами местных жителей и музеев региона.