Жителей столичного региона ожидает жаркая пятница

7 июня москвичей ждет сухая и жаркая погода. Термометр поднимется до 32 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в столице температура воздуха будет в районе 30–32 градусов, в ночь на субботу ожидается 16 градусов со знаком плюс.

Жителям Подмосковья будет слегла легче: термометр покажет от 27 до 32 градусов, ночью — около 13 градусов.

Атмосферное давление повышенное — 756 мм рт. ст.

Синоптики предупреждают о жёлтом уровне опасности в связи с высоким риском лесных пожаров.