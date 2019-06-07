Эксперты назвали самые популярные курорты России в начале июня

Для составления рейтинга специалисты проанализировали, где чаще всего путешественники бронировали жильё.

В первой половине июня самыми востребованными морскими курортами, где предпочитают отдыхать туристы, являются Ялта и Сочи. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Специалисты проанализировали, где чаще всего путешественники бронировали жильё, и на основе этих данных представили статистику популярности.

В топ-10 вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, Сочи, Ейск и Анапа в Краснодарском крае в качестве самых популярных запросов пользователей в первом летнем месяце.

Согласно информации сервиса, туристы в среднем бронируют жилье на период от 10 до 14 ночей и готовы тратить на аренду от 1,7 до 2,7 тысячи рублей в сутки. Самое дешевое место — в Ейске, самое дорогое — в Ялте.