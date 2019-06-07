Два человека погибли при пожаре в рабочем вагончике в Иркутской области

В Иркутской области два человека погибли при пожаре в рабочем вагончике на месте заготовки древесины. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в лесном массиве в 70 километрах от города Братска. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

Отмечается, что в трёх километрах от места пожара был обнаружен газовый баллон, однако поводом для возгорания стал взрыв смеси внутри вагончика.

В результате пожара также пострадали три человека. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.