Два человека погибли при пожаре в рабочем вагончике в Иркутской области

2

Фото © Flickr / Tristan Ferne

В Иркутской области два человека погибли при пожаре в рабочем вагончике на месте заготовки древесины. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в лесном массиве в 70 километрах от города Братска. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

Отмечается, что в трёх километрах от места пожара был обнаружен газовый баллон, однако поводом для возгорания стал взрыв смеси внутри вагончика.

В результате пожара также пострадали три человека. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×