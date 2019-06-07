В Непале из-за сильного шторма погибли два человека, более 100 пострадали

В результате обрушившегося на районы Кайлали и Канчанпур разрушительного шторма погибли два человека и более 100 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Artha dabali со ссылкой на источник в полиции.

По информации агентства, более 76 человек получили ранения, когда на толпу упал цинковый лист, унесённый штормом. Причиной такого количества пострадавших также послужили деревья и электрические столбы, вырванные стихией.

Из-за шторма во многих местах нарушено электроснабжение, затруднено движение транспорта. В результате урагана также пострадал временный полицейский пост.

Размер нанесённого стихией ущерба уточняется. Пострадавшие доставлены в больницы для оказания им медицинской помощи.