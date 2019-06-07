Ляшко рассказал, как украинские власти обманули население с ценой на газ

Депутат также усомнился в существовании реальной власти в стране из-за отсутствия контроля над госкомпаниями.

Установленные на Украине высокие цены на газ для населения были повышены искусственно, а власти страны обманывают население. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал депутат Верховной рады Олег Ляшко.

Он подчеркнул, что цены на газ в Европе находятся на рекордно низком уровне за последние три года, тогда как в Незалежной они продолжают расти.

— Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется "Нафтогаз", — рассказал Ляшко.

Депутат также усомнился в существовании реальной власти в стране из-за отсутствия контроля над госкомпаниями, имея в виду в первую очередь "Нафтогаз".

— Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива. Но откуда она взялась? Она же не с неба упала. Она взялась с меморандума с Международным валютным фондом, — добавил Ляшко.

Ранее Лайф писал, что долг украинцев за коммунальные услуги вырос до $2,5 миллиарда — на конец февраля 2019 года задолженность за поставки природного газа составляла 1,2 миллиарда долларов.