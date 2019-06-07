Сотрудников администрации Южно-Сахалинска наградили за спасение коллеги

Мэр города отдельно отметил, что многие не знали человека, получившего ранения, однако сразу же кинулись ему на помощь.

Власти Южно-Сахалинска наградили работников администрации, которые пришли на помощь сотруднику одного из подразделений и задержали злоумышленника в здании мэрии города. Об этом сообщается на сайте администрации Южно-Сахалинска.

— Как оказалось, помимо топора злоумышленник имел при себе ещё и другое опасное оружие. Люди не растерялись, задержали нападавшего, а также до приезда медработников оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, — приводятся слова первого вице-мэра администрации Алексея Фризюка на сайте мэрии.

В списке награждённых значатся семеро сотрудников администрации, среди которых три женщины. Все они получили благодарственные письма из рук мэра города Сергея Надсадина, который отметил, что многие не знали пострадавшего, поскольку тот пришёл работать совсем недавно, "но всё равно, не раздумывая, бросились на его защиту".

Пострадавший сотрудник находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

Как ранее писал Лайф, агрессивный мужчина хотел попасть на консультацию к мэру. Однако, услышав отказ, напал на одного из сотрудников городской администрации. Тот госпитализирован. На злоумышленника завели дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).