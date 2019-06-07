Учёные рассказали об опасности регулярных тренировок для женщин

У 35% женщин, регулярно занимающихся спортом, дефицит железа. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на исследователей из Университета Западной Австралии.

— Во-первых, физические упражнения способствуют выработке гормона, который подавляет способность кишечника усваивать железо. Мы также знаем, что повторное воздействие на организм от бега, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты, которые связаны с доставкой микроэлемента и кислорода по всему телу, — пояснил доктор Марк Сим.

Он подчеркнул, что у тренирующихся с той же частотой мужчин реже бывает недостаток железа.

Среди симптомов, которые сигнализируют о дефиците микроэлемента: чувство вялости, усталости, долгое восстановление после упражнений и снижение спортивных результатов в целом.

Для нормального содержания железа в организме необходимо потреблять от 1 до 2 мг в сутки для взрослых, для детей — от 0,5 до 1,3 мг. Лучшими продуктами, содержащими данный микроэлемент, являются красное мясо, бобы, чечевица, свежая зелень и овощи. Как альтернативный вариант — железосодержащие добавки, отметил профессор Питер Пилинг.