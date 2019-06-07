Пятница в Москве может стать самой жаркой за последние 30 лет

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Пятница в Москве может стать самой жаркой за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По его словам, сегодня в столице ожидается 30–32 градуса.

Рекорд 7 июня был 32,7 в 1988 году. Маловероятно, но можем побить, — отметил синоптик.

В то же время, по его словам, ожидается южный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм. рт. ст.

Как сообщалось ранее, 7 июня москвичей ждёт сухая и жаркая погода.

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