Пятница в Москве может стать самой жаркой за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По его словам, сегодня в столице ожидается 30–32 градуса.

— Рекорд 7 июня был 32,7 в 1988 году. Маловероятно, но можем побить, — отметил синоптик.

В то же время, по его словам, ожидается южный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм. рт. ст.

Как сообщалось ранее, 7 июня москвичей ждёт сухая и жаркая погода.