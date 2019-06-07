СКР возбудил пять новых дел из-за обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, в результате которых пострадало шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщается на сайте СКР.

— Возбуждено ещё пять уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, с 30 мая по 1 июня украинские силовики произвели обстрелы населённых пунктов Коминтерново, Ленинское и Весёлое Донецкой Народной Республики и посёлка Донецкого Луганской Народной Республики.