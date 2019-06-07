Эксперты рассказали, как долго роботы не смогут потеснить россиян на работе

Но работникам стоит подготовиться к переменам: на российском рынке труда ожидается появление так называемых суперпрофессий.

Россияне не останутся без работы, несмотря на роботизацию и применение других новейших технологий. Во всяком случае, в ближайшие три года все останутся на своих местах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 заявил главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн.

Вместе с этим на российском рынке труда ожидается появление так называемых суперпрофессий, которые сочетают в себе несколько традиционных ролей, но основываются на использовании новых технологий.

Среди них менеджер цифровых решений, аналитик предиктивного планирования поставок, координатор роботизированных команд, инженер цифровых двойников.

Поэтому, чтобы удержаться на рабочем месте, в будущем людям придётся "проявить гибкость", пояснил он.

— Сотрудники, готовые проявлять гибкость, обучаться на протяжении всей жизни и неоднократно менять профессию — это образ будущего, к которому нам стоит стремиться, — рассказал Коулберн в интервью РИА "Новости".

Главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ также отметил, что технологии заменят человеческий труд в первую очередь в области операционных, рутинных и физических задач.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 8 июня. Его организаторы уже удивили гостей образовательным роботом Пифагором.