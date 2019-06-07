Глава Минтранса рассказал о текущей ситуации с багажом в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлёк дополнительные силы для решения ситуации с багажом. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
По его словам, количество багажа, который задержан на складе, снижается, и сейчас не разобрано около тонны багажа. Генеральный директор авиагавани Михаил Василенко отметил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчётов.
Напомним, о проблемах с выдачей в Шереметьево багажа пассажирам стало известно 1 июня. В аэропорту заявили, что задержки связаны с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Из-за задержек с выдачей багажа была начата прокурорская проверка. В Шереметьево пообещали устранить проблемы к концу июня.
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