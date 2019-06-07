Москвичи до конца июня смогут бесплатно измерить давление в МФЦ

За время проведения акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, в ней приняли участие около 80 тысяч жителей города.

Департамент здравоохранения Москвы продлил возможность до 30 июня бесплатно измерить артериальное давление в центрах государственных услуг. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В мэрии отмечают, что решение было принято в связи с тем, что услуга пользовалась большим спросом у жителей Москвы.

— За всё время проведения акции в ней приняли участие около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч измерили давление и получили рекомендации специалистов именно в центрах "Мои документы", — отметила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

Стартовавшая 17 мая акция, которая была приурочена ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, должна была завершиться 24 мая. Теперь измерить давление можно ежедневно с 08:00 до 20:00 в центрах "Мои документы".