Трамп назвал Столтенберга своим самым большим поклонником

Американский президент Дональд Трамп неожиданно заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг — самый большой его поклонник. Он добавил, что за время нахождения у власти поступления в бюджет альянса впервые за 15 лет перестали сокращаться и, наоборот, резко увеличились.

— Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой поклонник Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО, — заявил президент Штатов в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, он раскритиковал Германию, что та якобы даёт мало денег для НАТО. По словам Трампа, ФРГ вносит только 1%.

— Получается, мы защищаем Германию, а они пользуются нами, — заявил американский лидер, добавив, что при этом у него хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Трамп требовал, чтобы все страны — участницы альянса довели оборонные расходы на взнос в НАТО до 2% ВВП. Сейчас же пока только восемь членов альянса платят такой процент.