Постпред РФ заявил, что в ЕС с пониманием отнеслись к ситуации с "Дружбой"

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что европейские партнёры Москвы понимают отсутствие злого умысла со стороны России в случае с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".

— Это досадный, конечно, эпизод. Хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались — и с причинами, и с виновниками, — заявил дипломат РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в Европе в отношении оценок инцидента присутствовал "элемент политизации", но, скорее, на уровне СМИ. Чижов отметил, что злой умысел в данной ситуации был не со стороны государства, а со стороны виновников инцидента.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным. По делу об умышленном загрязнении нефтепровода "Дружба" было задержано четыре человека. Сейчас они находятся под арестом.