Российский военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для ВМС США

Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для Военно-морских сил Соединённых Штатов. Об этом RT рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что благодаря программе Министерства обороны России по совершенствованию аэродромов и военных баз в ближайшие годы будет расширяться география применения российского бомбардировщика. Кнутов напоминает, что на аэродроме Бельбек в Крыму в прошлом году было завершено строительство новой взлётно-посадочной полосы.

— В акваторию Чёрного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе.