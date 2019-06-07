В Кремле заявили, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

Пока в планах президента РФ Владимира Путина нет контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Пока в планах нет, — сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Он добавил, что судить Киев нужно по делам, а не по различным заявлениям.

Как уже сообщал Лайф, ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Однако для начала Киев хочет "защитить себя и стать сильнее в экономической, политической и военной сферах".