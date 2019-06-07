Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа на саммите G20

Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Шанс безусловно есть. То, что они встретятся и увидят там друг друга — это однозначно. Но будет ли встреча, пока непонятно, — отметил Песков.

Напомним, первая личная встреча лидеров состоялась 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. В 2019 году саммит G20 должен пройти в японском городе Осака. И Дональд Трамп уже заявлял, что намерен встретиться с Путиным на встрече "Большой двадцатки". Однако по данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, никаких предложений о встрече президентов от американской стороны не поступало.