В Кремль пока не поступали предложения о награждении убитого спецназовца ГРУ

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Фото © Телеграм-канал Life Shot

Кремль пока не получал предложения о награждении убитого бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока ничего не знаем, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступало ли соответствующее обращение и будут ли в Кремле рассматривать его.

Напомним, что бывший боец спецназа погиб в массовой драке в Красногорском районе. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СК задержал четырёх человек, однако после допроса отпустил одного из них. Белянкин принимал участие в боевых действиях в Сирии.

По факту арестованы четверо фигурантов, среди них и предполагаемый убийца Белянкина. Бывшего спецназовца накануне похоронили на Митинском кладбище.

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