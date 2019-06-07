Омичка из-за крошек убила двухлетнюю дочь, набив ей рот хлебом

Подозреваемая стала со злостью засовывать в рот малышке куски булочки, из-за чего та перестала дышать и умерла.

Злоупотребляющая алкоголем 28-летняя жительница Омска убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек, сообщает областное СУ СК РФ.

О пропаже ребёнка 6 июня в полицию сообщила подруга женщины.

По версии следствия, 9 мая подозреваемая увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила. Женщина "стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребёнок, находившийся у неё на коленях, перестал дышать и скончался".

После этого её сожитель вынес тело малышки из квартиры и спрятал, где именно, подозреваемая пояснить не может. Тело следователи пока не нашли. Их работу осложняет смерть сожителя подозреваемой — он умер 19 мая от алкогольной интоксикации.

Первоначально мать девочки отрицала свою причастность к убийству ребёнка, однако в ходе допроса призналась в совершении преступления. Как отмечается, семья состояла на учёте как неблагополучная. В ходе следствия будет рассматриваться вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства и других контролирующих органов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее Лайф писал, что в Омской области многодетная мать убила новорождённую дочь.