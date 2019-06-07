В Москве полицейский застрелил сбежавшего через окно задержанного

Тот оказывал сопротивление во время повторного задержания и даже пытался завладеть табельным оружием.

Сотрудник МВД застрелил сбежавшего из ОВД на севере Москвы через окно задержанного. В ГУ МВД РФ по Москве отметили, что мужчина находился в розыске в Узбекистане.

В ведомстве рассказали, что остановили автомобиль за грубое нарушение ПДД. Водитель оказался пьян, а документов не было. Его задержали и доставили в отделение полиции.

— В процессе беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Сотрудник полиции настиг задержанного, однако тот оказал активное физическое сопротивление и пытался завладеть табельным оружием, — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве, передаёт агентство "Москва".

В итоге полицейский применил оружие и выстрелил в задержанного. Тот от полученных травм скончался.