В Москве полицейский застрелил сбежавшего через окно задержанного

Сотрудник МВД застрелил сбежавшего из ОВД на севере Москвы через окно задержанного. В ГУ МВД РФ по Москве отметили, что мужчина находился в розыске в Узбекистане.
В ведомстве рассказали, что остановили автомобиль за грубое нарушение ПДД. Водитель оказался пьян, а документов не было. Его задержали и доставили в отделение полиции.
— В процессе беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Сотрудник полиции настиг задержанного, однако тот оказал активное физическое сопротивление и пытался завладеть табельным оружием, — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве, передаёт агентство "Москва".
В итоге полицейский применил оружие и выстрелил в задержанного. Тот от полученных травм скончался.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени