МИД России остался без телефонной связи

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Минувшей ночью при проведении плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве осталось без телефонной связи из-за ремонтных работ. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно, как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат, — написала дипломат.

По её словам, минувшей ночью при проведении плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий, ведутся работы по устранению неполадок.

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