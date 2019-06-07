МИД России остался без телефонной связи

Минувшей ночью при проведении плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве осталось без телефонной связи из-за ремонтных работ. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно, как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат, — написала дипломат.

По её словам, минувшей ночью при проведении плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий, ведутся работы по устранению неполадок.