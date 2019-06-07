Кинолог рассказал, кому не стоит заводить домашних животных

Животное должно развиваться, а не "тупеть, глупеть" и скучать сутками дома в ожидании хозяина.

Специалисты не рекомендуют жителям крупных городов заводить домашних животных до появления семьи и детей или до выхода на пенсию. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу Национальной российской кинологической ассоциации Электрона Дементьева.

— Когда человек молодой, активный и ему нужно куда-то ездить и где-то после работы отдыхать, то не совсем правильно заводить животное, чтобы оно сутками тупело, глупело и сидело дома, и мы получали умственного инвалида, — пояснил эксперт.

По словам Дементьева, домашние животные подобно человеку должны расти и развиваться, а это означает, что им следует уделять много внимания, с ними должны заниматься и общаться, о них должны заботиться. Однако жители мегаполисов, как правило, занятые люди, которые появляются дома лишь на несколько часов в сутки.

Таким образом горожане совершают большую ошибку, заводя домашних животных в условиях бешеного ритма жизни.

Эксперт также подчеркнул, что наличие других питомцев в доме благотворно влияет на их психику. При это не обязательно, чтобы они были одного вида: собака может прекрасно уживаться с кошкой, кошка с птицей и т.д.

— Наличие второго животного достаточно благотворно влияет на их психику — у животных происходит симбиоз. Даже попугаи находят симбиоз с кошками и живут вместе, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что депутат Ленинградской области с предложением ввести ограничение на количество домашних животных, которые проживают в квартирах.