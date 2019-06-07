Технологичный командир. Политологи дали характеристику стилю управления Цивилёва

Новый глава Кузбасса отличается от большинства губернаторов новой волны возрастом и военной закалкой. Однако он выгодно контрастирует с предыдущим руководством Кемеровской области за счёт открытости и готовности предметно заниматься проблемами жителей. Таковы выводы экспертов.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) составил политический портрет губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. По своему опыту и происхождению он крайне жёсткий руководитель, выходец из вооружённых сил, к тому же много лет проработавший в бизнесе и угольной отрасли, в частности. В связи с этим стиль его управления политологи условно охарактеризовали как "технологичный командир".

По словам экспертов, назначение Цивилёва готовилось давно, однако трагические события вокруг "Зимней вишни" ускорили события. Поведение тогдашнего губернатора Тулеева на фоне трагедии резко ухудшило его положение: он отказался выезжать на место, а участников стихийного митинга назвал "бузотёрами". В этой ситуации Цивилёв сумел проявить себя, выйти к людям и пообщаться с теми, кто потерял в страшном пожаре родных людей.

— То, что случилось далее не вписывалось ни в какие рамки аппаратных и бюрократических правил. Цивилёв повёл себя очень неожиданно — он встал на колени перед митингующими, попросив прощения за произошедшее, — указывают в своём отчёте политологи.

Политологи отмечают, что приход в регион нового руководителя после многолетнего руководства Тулеева было во всех смыслах непростым процессом. Местные элиты были выстроены под конкретного человека, однако Цивилёву удалось переломить ситуацию благодаря длительной военной службе и опыту работы в крупном бизнесе. В отличие от Тулеева Цивилёв не практикует авторитарного замыкания всех вопросов на себя, а продвигает командный стиль, делегируя полномочия.

— Попытки сравнивать его стиль работы с предыдущим руководством области новый губернатор пресекает, но сам же невольно противопоставляет себя Тулееву, который фактически единолично правил территорией, — говорится в материалах ЦПК.

Учитывая уроки "Зимней вишни", новый губернатор и после выборов оперативно реагировал на различные болезненные вопросы, которые поднимали граждане. В частности, с их подачи в фокусе внимания местных властей оказалась экология, что крайне важно для такого региона, как Кузбасс, с основанной на угле экономикой. Теперь в Кузбассе снижаются объёмы открытой добычи угля из карьеров и строятся новые лесозащитные полосы.

— Цивилёв совершил первые шаги по изменению подходов к угледобыче. Его заявления о планах постепенно снижать объёмы открытой добычи в пользу подземной были одобрительно встречены жителями. Предполагается, что инвестиции в развитие угольной отрасли до 2021 года составят 350 миллиардов рублей, — подчёркивают эксперты.

А ещё в регионе запланированы или уже реализуются новые крупные инвестпроекты. В 2021 году откроется литейно-прокатный комплекс, где будет выпускаться новый для Кузбасса вид продукции — листовой прокат. Подвижки в инфраструктурной и инвестиционной сферах помогли простимулировать рост зарплат в субъекте. По итогам восьми месяцев 2018 года Кемеровская область заняла первое место в рейтинге регионов по динамике заработной платы.