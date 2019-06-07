В России может появиться "генетический паспорт" военнослужащего

Разработка российских учёных поможет определить, для какого вида войск лучше всего подходит новобранец.

Российские учёные могут создать "генетический паспорт" военнослужащего. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о новинке на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

— Его суть ("генетического паспорта". — Прим. ред.) — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям, — сказал Сергеев в интервью ТАСС.

Благодаря разработке можно будет на генетическом уровне понять, кто более предрасположен, к примеру, к службе на флоте, а кто лучше проявит себя как десантник или танкист. "Паспорт" поможет спрогнозировать поведение человека в стрессовых, критических ситуациях, которые связаны с той или иной военной профессией. Также будет определена способность выполнять физические и ментальные операции в тяжёлых условиях.

Напомним, Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня.