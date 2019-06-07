Корреспондента "Медузы" задержали в Москве, у него нашли мефедрон

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве. У журналиста отдела расследований нашли наркотик мефедрон. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай агентству ТАСС.

— Ему вменяют статью 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). У него был найден мефедрон, но мы полагаем, что ему подбросили пакет с этим веществом, — утверждает адвокат.

В столичном главке МВД имя задержанного не называют, однако отмечают, что у мужчины при себе было пять свёртков с неизвестным порошком, дома нашли ещё четыре свёртка и весы.