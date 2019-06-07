В шведском городе Линчёпинг прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в шведском городе Линчёпинг, сообщает Aftonbladet.
— Я был в душе и почувствовал, как затрясся весь дом. Грохотало как гром, — рассказал один из свидетелей произошедшего.
Satan vilken smäll! #linköping pic.twitter.com/C5B41TupVb— Matte Nordahl (@oldpointbar) 7 июня 2019 г.
По данным газеты, к дому прибыло около 20 карет скорой помощи. Правоохранители говорят о "незначительных телесных повреждениях" у пострадавших.
Полиция оцепила несколько кварталов вокруг повреждённого дома. Подробности инцидента выясняются.
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