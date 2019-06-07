Нумеролог сделала неожиданный расчёт по судьбе Алибасова

По её мнению, артист не мог перепутать сок и жидкость для прочистки труб, так как, вероятно, сидел на определённой диете.

Нумеролог и парапсихолог Арза Кабарухина составила нумерологический расчёт в отношении продюсера Бари Алибасова и сделала вывод, что его отравление было намеренным, поскольку в ухудшении состояния артиста существует заинтересованное лицо. Об этом сообщает Пятый канал.

Кабарухина отметила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом были у Алибасова давно и таким образом эта система органов была его "ахиллесовой пятой". При этом предыдущий год также был тяжёлым для продюсера в плане здоровья.

По мнению нумеролога, у Алибасова должно было быть "определённое пищевое поведение", то есть как минимум специальная диета, а значит, история с перепутыванием жидкостей является малоправдоподобной.

— Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать. Не знаю, кому он мог помешать, — цитирует издание Кабарухину.

Эксперт добавила, что не представляет, кому и зачем потребовалось отравить продюсера, однако "негативное влияние какого-то человека есть".

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.