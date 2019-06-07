Нумеролог сделала неожиданный расчёт по судьбе Алибасова

Нумеролог и парапсихолог Арза Кабарухина составила нумерологический расчёт в отношении продюсера Бари Алибасова и сделала вывод, что его отравление было намеренным, поскольку в ухудшении состояния артиста существует заинтересованное лицо. Об этом сообщает Пятый канал.
Кабарухина отметила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом были у Алибасова давно и таким образом эта система органов была его "ахиллесовой пятой". При этом предыдущий год также был тяжёлым для продюсера в плане здоровья.
По мнению нумеролога, у Алибасова должно было быть "определённое пищевое поведение", то есть как минимум специальная диета, а значит, история с перепутыванием жидкостей является малоправдоподобной.
— Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать. Не знаю, кому он мог помешать, — цитирует издание Кабарухину.
Эксперт добавила, что не представляет, кому и зачем потребовалось отравить продюсера, однако "негативное влияние какого-то человека есть".
Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
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