Врио губернатора Астраханской области подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подал документы для участия в предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщил председатель местного избиркома Игорь Коровин.

— Он уведомил о своём выдвижении, он подал в порядке самовыдвижения. До 15 июля ему нужно собрать 121 подпись депутатов и глав муниципальных образований — муниципальный фильтр. Или 7343 подписи избирателей, — сообщили в избиркоме.

Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.